"L'acier vert est en ligne de mire", Roger Briand, président du SCMF

Crise énergétique, inflation, lutte contre le réchauffement climatique, tensions de recrutement, les points de vigilance ne manquent pas pour la filière de la construction métallique française. Et Roger Briand, le président de son syndicat professionnel, le SCMF, n'en a éludé aucun lors de son point de conjoncture du mardi 6 décembre.

« Malgré les difficultés d’approvisionnement des premiers mois [de 2022, ndlr], l’impossibilité de répercuter sur le prix de vente l’intégralité des hausses des matières premières, ainsi qu’un ralentissement des prises de décisions des maîtres d’ouvrage en cette fin d’exercice, 2022 restera une bonne année pour notre profession », a-t-il ainsi expliqué. Et de poursuivre : « Le chiffre d’affaires réalisé par le secteur est en progression (+ 19%), du fait des très fortes hausses des matières premières et en particulier l’acier (+ 140%) dans un marché national inflationniste. »

© SCMF Evolution des prix des matériaux

Le secteur de la construction métallique a produit 768 000 tonnes de composants, un montant équivalent à 2021, dont près de 60% ont été utilisés pour la construction de bâtiments industriels. Et la commande, tirée principalement par l'investissement privé et quelques grands projet publics (travaux du Grand-Paris, des jeux olympiques, requalifications de centres-ville) devrait se maintenir à un bon niveau début 2023. Ainsi les carnets affichent, en moyenne, 6 mois d’activité. Et même si l'horizon pour le second semestre demeure incertain, Roger Briand compte sur les nombreux dossiers en cours de consultation.

[...]