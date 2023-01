L’Académie des beaux-arts relance son Concours d’architecture

Du nouveau - ou plutôt du renouveau - à l’Académie des beaux-arts. L’institution, logée au sein du palais de l’Institut de France à Paris (VIe), relance en janvier 2023 son Concours d’architecture créé en 1975, dans une version actualisée. « Nous avons souhaité le faire évoluer pour qu’il corresponde aux recherches menées aujourd’hui dans ce domaine », explique Dominique Perrault, membre de la section d’architecture de l’Académie des beaux-arts. Il sera organisé tous les deux ans, en alternance avec le Grand Prix d’architecture qui récompense une carrière.

Un lauréat et trois mentions

Le concours, dont les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mars prochain, distinguera quatre projets sur le thème « Ecritures ». Leurs auteurs, sélectionnés courant avril, pourront ensuite les développer tout au long de l’année, avant d’être exposés en décembre au palais de l’Institut de France. Un lauréat sera alors désigné et recevra une dotation de 20 000 euros. Les trois autres obtiendront chacun une mention et 3000 euros. « Attentive aux nouvelles pratiques, la section d’architecture valorisera la diversité des approches, le croisement des disciplines et le caractère prospectif des projets », souligne l’Académie des beaux-arts.