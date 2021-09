KVI Concept, la salle de bains en kit

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Douche Supprimer Rénovation Supprimer Artisan plombier Supprimer Accessoires de salle de bains Supprimer France Supprimer Valider Valider

Kit Vulcain Industries lance KVI Concept, une gamme de solutions pour créer ou rénover facilement une salle de bain.

Alors que la rénovation des logements, et notamment des salles de bains, a connu une forte hausse en 2020, l’entreprise Kit Vulcain Industries – jusqu’ici spécialisée dans la fabrication d'aménagements et blocs sanitaires à usage collectif – lance KVI Concept, une gamme sur-mesure pour aménager les salles de bains individuelles. Elle inclut des cabines de douche, des parois et receveurs de douche, des panneaux muraux, meubles vasques, habillages de bâti-supports, rangements, etc.

Une mise en œuvre rapide

KVI Concept réduit les coûts d’installation pour les professionnels et est facile d’entretien pour les usagers. Le montage se fait sans perçage dans les murs. Les douches sont autoportées et ne nécessitent pas la pose de faïence ou de carrelage. La cabine est 100 % étanche grâce à un système d’assemblage spécifique, sans joints. Les parois et portes en verre sont traitées anticalcaire. Les panneaux en stratifié compact, de 10 mm d’épaisseur et autoportants, sont antibactériens, résistants et faciles à nettoyer. L’ensemble se décline en plus de 30 coloris et diverses configurations (taille, disposition, accessoires).

Basée près de Nantes, l’entreprise Kit Vulcain Industries fabrique tous ses produits en France.