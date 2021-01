Kroqi devient payant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer BIM Supprimer Traitement structuré de la donnée Supprimer France Supprimer CSTB Supprimer Valider Valider

La plateforme d'échanges de données numériques de la construction, Kroqi, n'est plus gratuite. Désormais, il faut débourser 12 euros par mois et par utilisateur pour pouvoir stocker et partager un projet sur cette base de données.

Lancé par le Plan de transition numérique pour le bâtiment en mars 2018, la plateforme d’échange de données Kroqi a pour ambition de permettre à toutes les entreprises de la filière construction, en particulier les TPE-PME de s’initier au numérique et au BIM.

Son accès était jusqu’à présent gratuit, justement pour éviter que l’argent constitue un frein à cette montée en compétence. Las, ce qui est depuis devenu « l’action N° 8 » du Plan BIM 2022, et qui consomme 50% du budget du Plan BIM avec 5 millions d’euros jusqu’en 2022, est devenu payant depuis la mi-janvier.

Utilisation de Kroqi comme une GED

Le tarif est désormais de 12 euros par mois et par utilisateur, mais « le Centre scientifique et technique du bâtiment qui opère Kroqi pour le compte du Plan assure une tarification avec discernement », estime Yves Laffoucrière.

Concrètement, cela signifie que cette déclinaison de la plateforme Wimi devient payant pour ceux qui l’utilisaient comme une Gestion électronique de document (GED) et reste en libre accès pour les professionnels qui veulent s’initier au BIM et travailler dans la limite de 10 utilisateurs et 10 Go de données.

Sur les 95 000 utilisateurs de Kroqi à la fin de l’année 2020, seuls 20 000 étaient considérés comme vraiment actifs. « Or, non seulement le stockage de données a un coût, mais nous devions aussi recentrer l’activité de la plateforme autour de son objectif d’origine qui est la montée en compétence des entreprises sur le BIM », rappelle le président du Plan BIM.

Rationaliser les usages

Ce changement a obligé les utilisateurs à rationaliser rapidement leur usage de la plateforme. C’est le cas notamment de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), comme le rappelle Cyrille Monsacré, BIM manager au sein du Service national d’ingénierie aéroportuaire : « Nous sommes des utilisateurs de Kroqi depuis la première heure et plus de la moitié de nos projets y sont hébergés. Avant que la prestation devienne payante, 180 personnes utilisaient un espace de travail pour échanger des données sur les chantiers et les études en cours. Depuis janvier, nous avons regroupé et dimensionné cet espace de travail pour 80 utilisateurs payants et les collaborateurs externes au service continuent d’avoir un accès gratuit à Kroqi, notamment à une visionneuse 3D qui permet de consulter nos maquettes. » S’il regrette un changement de tarification rapide, Cyrille Monsacré constate aussi la difficulté à trouver une alternative, les offres du marché étant difficilement comparables au vu des différences de prestations.

Initiation gratuite

« Si nous utilisions Kroqi comme un stockage externe de données, c’est aussi parce que la plateforme offrait peu de services complémentaires, poursuit-il. Depuis qu’elle est devenue payante, une appli mobile pour les chantiers a fait son apparition ». Espérons que de nouveaux services continueront à venir enrichir l’offre. "Ceux qui veulent s'initier au BIM avec Kroqi pourront toujours le faire gratuitement", assure de son côté Yves Laffoucrière.