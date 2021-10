Krimelte France devient Wolf France et poursuit sa conquête des négoces

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Dans les agences Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe estonien spécialiste de la chimie du bâtiment fait de Wolf son identité unique en Europe.

Depuis le 1er octobre, Krimelte France est devenu Wolf France. Un changement d'identité voulu par la maison-mère, le groupe estonien Wolf. En France, avec la marque Penosil, le groupe poursuit son chemin de conquête de parts de marché dans le négoce. Acteur majeur des marques de distributeurs, le groupe entend désormais exister davantage sous ses propres couleurs dans les rayons des négoces, avec sa marque Penosil. Bien implantée en quincaillerie-outillage, l'entreprise entend se consolider en sanitaire-chauffage et se développer dans le négoce de matériaux. Avec deux arguments majeurs. Le premier tient à la pénibilité du travail (joints plus légers pour plaques de plâtre, cartouches malines...), et le second à l'environnement, avec une ambition de 75 % de produits sans substances toxiques d'ici 5 ans, et une politique d'emballages totalement recyclables.