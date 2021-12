Kremlin-Bicêtre : bientôt un nouveau commissariat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La Ville a fait l’acquisition des parcelles voisines de l’actuel commissariat pour réaliser une extension.

La Ville du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) se lance actuellement dans des projets d’aménagements inscrits dans une démarche écologique et solidaire. De nombreuses opérations ont été réalisées depuis le début de l’année. Certaines d’entre elles ont nécessité un dialogue et une concertation avec les Kremlinois.

Alors que certains chantiers ne sont pas encore achevés, d’autres projets sont déjà en cours d’élaboration. C’est le cas, entre autres, du programme d’extension du commissariat central de la commune. Notons que ce dernier couvre la plus grosse circonscription de police du département.

Construit en 1980, l’actuel commissariat est devenu vétuste et trop exigu. La mise aux normes des locaux de garde à vue et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ont été rendues nécessaires. La Ville a, en outre, fait l’acquisition des parcelles voisines pour y entreprendre une nouvelle construction. Celle-ci sera imaginée par les Ateliers 2/3/4. Elle sera plus spacieuse afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil et de travail.