Krasimir Yordanov, Terreal : "L'essentiel du photovoltaïque résidentiel vient de la rénovation"

Responsable du marché solaire chez Terreal, Krasimir Yordanov fait le point sur ce marché en France, deux ans après le lancement par Terreal du programme Demain tous solaire.

Comment se porte le marché du photovoltaïque résidentiel, que cible votre programme Demain tous solaire ?

Stable jusqu'en septembre 2020, le marché du photovoltaïque en résidentiel a connu une forte évolution depuis. L'état des demandes de raccordement publié par la Commission de régulation de l'énergie en atteste : les volumes doublent chaque année, avec un niveau à 164 MW au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021.



L'autoconsommation, qui porte le marché, est-elle concernée par ces demandes de raccordement ou échappe-t-elle aux statistiques ?

Elle l'est quand il y a revente du surplus, ce qui est souvent le cas de rénovation. Dans le neuf, en revanche, la puissance installée est souvent beaucoup plus petite, couplée en RT 2012 avec une chaudière gaz et depuis la RE 2020 avec une PAC air-air. Il n'y a alors souvent pas de raccordement au réseau, mais ces installations ne concernent que 10 % des maisons neuves. L'essentiel est porté par la rénovation, avec une puissance moyenne de 5 kW.



A quoi est due cette bonne santé du marché ?

Il y a bien sûr un bénéfice rationnel pour le particulier. Jusqu'en 2020, voire début 2021, le photovoltaïque avait connu une baisse continue et forte des prix à l'installation. Les pénuries et le contexte inflationniste ont conduit à une légère hausse de prix, mais qui n'affecte pas significativement le retour sur investissement. De plus, les prix de l'électricité du réseau augmentent, et tout le monde anticipe de nouvelles hausses cet hiver. Tout cela rend l'autoconsommation encore plus rentable, d'autant que la prime a été rehaussée de 10 % cet été, après une première hausse de 2 % au deuxième trimestre.

A ce raisonnement économique, s'ajoute un bénéfice émotionnel. 91 % des Français ont une bonne image du photovoltaïque, contre 65 % pour les éoliennes et 55 % pour le nucléaire, selon une étude de Harris pour l'Institut Choiseul parue en janvier 2022. Et 81 % des Français sont favorables à une installation photovoltaïque sur leur toit !



L'essor de la voiture électrique porte-t-il aussi le marché ?

L'impact de l'électromobilité commence en effet à se voir. Dès qu'un client possède une voiture électrique, il se pose la question de produire son électricité. D'autant que le véhicule électrique joue le rôle d'une batterie, stockant l'électricité quand elle est produite.



Hors véhicule, le stockage fait-il partie de vos solutions ?

Oui, nous avons une offre de stockage, en partenariat avec un fabricant français utilisant des batteries recyclées. Mais pour l'heure, une batterie double le coût d'une installation.



Comment le programme Demain tous solaire a-t-il été accueilli par le marché ?

Le programme a permis d'équiper plus de 500 maisons, et 1 800 utilisateurs professionnels se servent de l'application. Les couvreurs, mais aussi les constructeurs de maisons individuelles sont impliqués dans cette transition. Notre programme les accompagne avec beaucoup de services, pour porter cette transformation.