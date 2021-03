Kramer retire son offre de reprise de l’usine Jacob Delafon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer bricolage Supprimer GSB Supprimer Jura Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le 5 février 2021, le groupe français se portait candidat à la reprise du site de production de céramique sanitaire Jacob Delafon de Damparis auprès de l'entreprise américaine Kohler. Le spécialiste lorrain de la robinetterie renonce à ce rachat en raison de l'opacité du cédant.

Trois semaines après avoir fait une offre de reprise de l'usine de Jacob Delafon de Damparis (Jura) auprès du géant américain du sanitaire Kholer, Le groupe Kramer a annoncé le 23 février 2021 renoncer à ce projet de rachat. Le spécialiste lorrain de la robinetterie justifie ce retrait par le comportement de l'entreprise cédante: "L’opacité dont a fait preuve le groupe Kohler en matière d’informations ne permet pas de répondre aux conditions et délais imposés par celui-ci et emporte aujourd’hui la conviction de l’impossibilité de mener à bien ce projet que le repreneur n’aura jamais pu exposer directement aux salariés."

Pour rappel, le groupe Kramer est présent dans la distribution professionnelle et la grande distribution, dans le moyen de gamme (75%) et le luxe (25%), à hauteur de 40% d’activité commerciale pour les marques Kramer et Horus et de 60% pour les marques de distributeurs. La société a réalisé une chiffre d’affaires de 30 M€. Il s'était porté acquéreur du site de production de céramique sanitaire de Jacob Delafon à Damparis au début du mois de février 2021.