Kramer reprend enfin le site industriel Jacob Delafon de Damparis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer France Supprimer Jura Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Soutenu par le Grand Dole, le groupe français de robinetterie sanitaire a racheté l'usine Jacob Delafon de Damparis dans le Jura.

La saga du site de production Jacob Delafon de Damparis (Jura) prend fin. Le groupe Kramer, spécialiste lorrain de la robinetterie, s’est porté officiellement acquéreur le 4 juin 2021 de l’usine auprès du groupe Kohler. Cet accord sera effectif à partir du 1er juillet.

Sur le même sujet Jacob Delafon : Kramer, le retour



Et le montage est le suivant : le groupe Kramer rachète l'outil de production, pour un investissement total de près de 5 M€, avec « soutien inconditionnel de l’Etat et de la région, dans le cadre du plan Relance France » via une subvention de 600 K€. De son côté, la communauté d'agglomération du Grand Dole rachète le terrain et les bâtiments pour 1,5 M€ et qui les rétrocédera au repreneur sous forme d’un leasing de quinze ans.

Sur le même sujet Kramer candidat à la reprise d’une usine Jacob Delafon