Kramer candidat à la reprise d’une usine Jacob Delafon

Le spécialiste lorrain de la robinetterie s’est porté acquéreur du site de production de céramique sanitaire de Jacob Delafon à Damparis auprès du groupe Kohler.

Pour des raisons de « baisse de compétitivité », Kohler France avait annoncé en août 2020 vouloir vendre l’usine de production de céramique de Damparis (Jura). Et bien, il semble que la filiale française du groupe américain est trouvé enfin un repreneur. Kramer s’est porté acquéreur du site. Par cette acquisition, le spécialiste lorrain de la robinetterie souhaite diversifier ses activités et enrichir logiquement son offre sur l’ensemble du marché sanitaire (céramique et robinetterie) en France et à l’export.

Pour rappel, le groupe Kramer est présent dans la distribution professionnelle et la grande distribution, dans le moyen de gamme (75%) et le luxe (25%), à hauteur de 40% d’activité commerciale pour les marques Kramer et Horus et de 60% pour les marques de distributeurs. La société a réalisé une chiffre d’affaires de 30 M€.