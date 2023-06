KP1 se renforce dans le Grand-Est

KP1 poursuit le maillage le territoire. Le fabricant de systèmes constructifs préfabriqués en béton précontraint vient d’inaugurer sa quinzième agence à Sélestat, dans le Bas-Rhin. « D’une superficie de 9 000 m², elle permet de mettre à disposition des négoces en matériaux des poutrelles, poutrelles sans étais, entrevous coffrants, entrevous polystyrène, rupteurs de ponts thermiques, poutres de sous-sol et accessoires de planchers. » Avec cette nouvelle agence, KP1 compte sur la Région Grand-Est : deux usines (Ensisheim, 68 et Louvigny, 57) et ses plateformes partenaires à Steinbourg (67) et Wittenheim (68).