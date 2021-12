KP1 propose des produits moins carbonés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer KP1 Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le leader français des systèmes constructifs préfabriqués veut réduire de 50 % son impact carbone d’ici à 2031.

Au cours de la visite de son usine de Grigny, près de Lyon, KP1 a dévoilé sa stratégie environnementale. Le leader français des systèmes constructifs préfabriqués en béton précontraint ambitionne de réduire son emprunte carbone de 50 % d’ici à 2031. « Cet objectif répond aux évolutions sociétales et va au-delà des exigences fixées par le calendrier de la RE2020, tient à préciser Vincent Linchet, son pdg. Avant de certifier que la préfabrication béton n’est pas une industrie trop polluante et trop énergivore. « Elle ne nécessite pas de fours ni de production de chaleur importante. On ne rejette rien, ni dans l’eau, ni dans l’air, ni dans la terre. »

Pertinence du modèle



Pour y parvenir, le fabricant veut s’appuyer sur « la pertinence industrielle » de son modèle. «Des systèmes préfabriqués en béton précontraint sont synonyme de frugalité, explique Florent Goumarre, son directeur marketing, communication et innovation produits. Ils consomment moins de béton, moins d’acier et moins de carbone » que leurs équivalents classiques. » A cela s’ajoute un maillage de proximité des 20 usines réparties sur le territoire. « Il permet de construire en circuit court et donc participer à la réduction carbone. »

Sans clinker

Par ailleurs, KP1 veut proposer des produits moins carbonés. Il compte sur l’innovation produit et, notamment sur celle des cimentiers. « En deux ans, ils ont plus innové que sur les 25 dernières années », souligne Vincent Linchet. Il va ainsi proposer des ciments moins chargé en clinker, voir sans comme le ciment h-UKR fourni par Hoffmann Green Cement Technologie. En attendant, le groupe poursuit le développement de sa gamme de produit éco-conçus Impakt. Après le lancement d’un entrevous EMR en matière 100 M% recyclée en mai dernier), l’industriel propose dorénavant des Prédalles et ThermoPrédalles au ciment CEM II à plus faible teneur en clinker (80 %). En 2022, elle intégrera une première solution de prémur sans clinker.