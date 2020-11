KP1 perfectionne sa ThermoPrédalle pour optimiser les chantiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Plancher Supprimer Rupteur de pont thermique Supprimer Béton préfabriqué Supprimer Préfabrication Supprimer KP1 Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant dévoile une nouvelle version de son plancher à rupteurs thermiques, plus simple à mettre en œuvre et mieux protégée pour la durée du chantier.

Lancée régionalement début 2020 et maintenant disponible partout en France, la nouvelle ThermoPrédalle de KP1 présente deux améliorations notables. Le système préfabriqué est désormais livré prêt-à-poser sur chantier, avec l’ensemble de ses rupteurs thermiques intégrés en usine. Les manipulations et opérations sur chantier sont réduites au minimum (zéro découpe et zéro déchet) et le risque d’erreur est minimisé pour les entreprises de pose.

La seconde amélioration concerne les rupteurs thermiques, qui ont été renforcés. Au-delà du film plastique qui protège la laine minérale de l’humidité, les rupteurs intègrent un nouveau capot qui prévient toute détérioration pendant la phase chantier. La qualité de travail de l’entreprise est garantie, tout comme la qualité globale de l’ouvrage.

Solution à la fois structurelle et thermique, la ThermoPrédalle convient à tous les types de bâtiments isolés par l’intérieur (logements individuels et collectifs, bâtiments tertiaires, scolaires, de santé…), quelle que soit la zone sismique.