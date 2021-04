KP1 lance un entrevous 100 % recyclé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan plancher Supprimer Plancher à poutrelles Supprimer KP1 Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'industriel français spécialisé dans les systèmes constructifs préfabriqués dévoile un nouvel entrevous, totalement conçu en matériau recyclé, très léger et à faible impact carbone.

Créateur il y a plus de 20 ans des premiers entrevous légers, précurseur en 2018 avec un entrevous partiellement fabriqué en matériau recyclé (EMS EcoVS), KP1 poursuit son engagement environnemental et lance aujourd’hui un entrevous en matériau recyclé (EMR) conçu avec 100 % de matière première recyclée.

Bouteilles plastiques et circuit court

Fruit d’une collaboration entre KP1 et l’entreprise CPA Recyclage, l’entrevous EMR affiche un poids carbone de 1,76 kg eqCO2/m² de plancher, soit trois fois moins qu’un système traditionnel. KP1 prévoit de recycler environ 40 millions de bouteilles en plastique sur un an de production. Et pour diminuer au maximum son impact carbone, l’industriel a fait le choix du circuit court. Trente kilomètres séparent le lieu de recyclage à Pont-d’Ain (01) et le site de production des EMR.

Confort de pose et zéro déchet

Ne pesant que 2,3 kg, soit 35 fois plus léger qu’un entrevous traditionnel en béton, l’entrevous EMR diminue les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS). Il peut être porté et mis en œuvre par un seul professionnel. Autre avantage, il est aisément découpable, les chutes peuvent être réutilisées et les déchets sur chantier sont réduits quasiment à zéro. Enfin, sa forme spécifique assure une haute performance mécanique et un litrage du béton optimisé.

Pour plancher sur vide sanitaire

L’entrevous EMR, tout comme la solution EMS EcoVS (les deux se distinguent par des teintes différentes), est à destination des planchers sur vide sanitaire. Ce mode constructif s’adapte à tous les types de sols, notamment dans les zones géographiques à risques argiles gonflantes « moyens » ou « forts » (Loi Elan). L’Avis technique est en cours de validation au CSTB.