KP1 lance le plancher Milliwatt chauffant/rafraîchissant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer KP1 Supprimer Plancher chauffant Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chauffage Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ce système préfabriqué complet assure la structure, l'isolation, le chauffage et le rafraîchissement. Il se caractérise par une pose rapide et un confort thermique optimal en toute saison.

Cette nouvelle génération de plancher Milliwatt chauffant/rafraîchissant traite trois fonctions en un seul système : la structure (avec une dalle de compression ultrafine de 56 mm), l’isolation (assurée par des entrevous et des rupteurs thermiques) et le chauffage et le rafraîchissement (kit composé de trames de tubes hydrauliques préformés, d’un grillage, d’accessoires et du plan d’installation spécifique au chantier). Ce plancher préfabriqué peut être installé en logements individuels ou collectifs, sur tous les niveaux : plancher bas sur vide sanitaire, plancher haut de garage ou haut de sous-sol et plancher intermédiaire.



Rapidité de pose



En une demi-journée, deux installateurs peuvent réaliser la pose de 120 m² de plancher. Milliwatt chauffant/rafraîchissant ne nécessite pas d’étape de séchage de chape, ce qui représente un gain de temps de 5 à 8 semaines par rapport à un système sans chape ou à un PCRBT traditionnel. Une assistance technique peut former à la pose sur chantier ou accompagner les équipes sur les premières réalisations. Sur demande, la solution Hydro.K peut être intégrée dans la dalle de compression pour faire passer en même temps les réseaux sanitaires. La productivité du chantier est ainsi optimisée et les hauteurs de construction réduites.



Confort et qualité de l’air



Tout en améliorant l’isolation de l’habitat, le plancher Milliwatt chauffant/rafraîchissant diffuse une température uniforme, à travers une chaleur douce non asséchante en hiver et une circulation d’eau rafraîchie en été. Il ne produit pas de mouvement d’air, pas de déplacement de micro-organismes ou de poussières, et maintient une bonne qualité d’air intérieur. La température peut être régulée par zones jour/nuit ou pièce par pièce. Commercialisé par ThermAK, société issue de l’association de KP1 et de Thermacome, Milliwatt chauffant/rafraîchissant dispose d’un Avis Technique (n°3.1/16-851-V2).