Kostum, « décorateur d’extérieur »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer France Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Créateur et fabricant de menuiseries extérieures, Kostum – marque haut-de-gamme du Breton Cadiou Industrie – lance une nouvelle collection pour aménager l’extérieur de sa maison avec autant de style que l’intérieur.

Lancée en 2016, Kostum est la marque haut de gamme de Cadiou Industrie, fabricant de portails, clôtures, claustras et garde-corps sur-mesure en PVC et en aluminium. Cette entreprise familiale bretonne dirigée par Emmanuelle Legault-Cadiou, ancrée à Locronan, en terre finistérienne, avait anticipé l’explosion de l’appétence des Français pour l’aménagement de leur extérieur, et surtout la tendance à traiter la décoration du jardin comme cette de l’intérieur de la maison. Kostum se distingue ainsi depuis 5 ans par la qualité et l’originalité de ses créations, pour lesquelles ses dirigeants n’hésitent pas à faire appel à des designers venant d’autres univers que celui de la menuiserie.

Le jardin, une pièce de vie

Pour sa collection 2021, Kostum conserve cette ligne directrice en soignant chaque détail et se pose en véritable « décorateur d’extérieur », en traitant le jardin comme « le prolongement de la maison, une pièce de vie où l’on doit bien s’y sentir ». Circulation claire, espaces de vie définis et intimité sont pour ses créateurs les trois clefs d’un aménagement de jardin réussi.

Ambiance « Sinema » pour la jardinière et le claustra; - © Kostum Close Lightbox

Outre une offre large et personnalisable à l’envi de portails, clôtures, garde-corps et claustras, Kostum propose des solutions pour masquer les éléments disgracieux qui peuvent gâcher le décor et des accessoires à coordonner avec les éléments fort de l’aménagement extérieur. « Nous avons fait le constat que dans le jardin, quelques éléments utiles à notre confort de vie, mais peu esthétiques – pompes-à- chaleur, jardinières... – peuvent nuire à l’harmonie souhaitée » explique Katell Gaiffas, responsable Marketing & Communication de Cadiou. « Pour y remédier, Kostum développe en 2021 une gamme d’habillages d’éléments techniques en aluminium. »

Habiller les éléments disgracieux

Ce besoin de solution globale, détecté dès 2019 suite à une demande de jardinières modulables en aluminium découpé au laser, a abouti, cette année, à la création d’une offre d’habillage plus large : spots, jardinières, climatiseurs, pompes-à-chaleur, etc. La marque développe une gamme d’habillages d’éléments techniques sur-mesure en aluminium, personnalisables grâce au concept Fresk.

Décor « Deil » pour les spots. - © Kostum Close Lightbox

Fresk est une collection de 50 motifs au choix, découpés au laser dans des tôles en aluminium qui offre au particulier la possibilité de créer son propre design. Il n’y a plus qu’à choisir où l’installer pour habiller son jardin et en harmoniser tous les élément.

Des créations sur-mesure

Pour soigner son entrée et apporter la sécurité nocturne, les décors intégrés à l’habillage de spots peuvent s’harmoniser à celui du portail ou de son poteau. Les claustras et les jardinières délimitent l’espace et apportent de la couleur au jardin avec leurs potées fleuries. Kostum offre la possibilité de réaliser un design sur-mesure.

Ambiance « Sinema » pour la jardinière et le claustra; - © Kostum Close Lightbox

Avec son décor légèrement décalé du poteau, le barreaudage Anaig intègre un décor sur une ou plusieurs trames de barreaudage comme une signature. Si on les souhaite coordonnés au portail et à la clôture, Kostum pare également les éléments peu esthétiques d’un bel habillage décoratif et design en aluminium, comme les climatiseurs ou les pompes-à-chaleur. La marque s’adapte à chaque besoin, chaque goût – les éléments extérieurs Kostum existent en 300 coloris, dont 25 sans plus-value – et chaque configuration.

Le décor « Framm » recouvre la pompe à chaleur. - © Kostum Close Lightbox