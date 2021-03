Knauf NEXTherm, nouvelle génération d’isolants PSE très bas carbone

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Polystyrène Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolant biosourcé Supprimer Isolation Supprimer Knauf Supprimer Matériaux de construction Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant Knauf lance un nouvel isolant en polystyrène expansé issu de la biomasse, qui allie performances techniques et environnementales.

Le nouveau polystyrène expansé (PSE) très bas carbone Knauf NEXTherm tire ses performances environnementales de la valorisation de la biomasse : le fabricant a utilisé, pour les 2% de matière première qui constituent le PSE (les 98% restants étant de l’air), des ressources renouvelables (du bio-naphta et du bio-gaz).

La chaîne de fabrication, de l’approvisionnement à la production, est certifiée RED Cert2 et des fiches FDES garantissent son impact environnement très bas. Knauf NEXTherm affiche également un cycle de vie vertueux : faibles émissions polluantes à l’air et à l’eau, peu d’énergie primaire exploitée. Enfin, il s’inscrit dans la démarche d’économie circulaire Knauf Circular, service de récupération, valorisation et transformation des chutes de PSE en de nouveaux produits en polystyrène.



Première application en ITE



Knauf dédie la première application de cette innovation à l’isolation thermique par l’extérieur, avec la création de la gamme Knauf NEXTherm ITEx. À base de PSE gris ignifugé comportant moins de 2 % de billes bleues, les panneaux peuvent être mis en œuvre sous enduits minces ou épais, dans tout type de bâtiment (résidentiel, ERP, tertiaire ou industriel).

Comme pour les autres solutions PSE Knauf, cette nouvelle gamme se caractérise par sa légèreté et sa découpe facile. Les lambdas faibles sont également préservés, offrant de hautes performances thermiques en faibles épaisseurs d’isolant. Ainsi, Knauf NEXTherm ITEx (1 200 x 600 mm) affiche selon l’épaisseur (20 à 300 mm) des résistances R de 0,60 à 9,65, avec un poids carbone de seulement 0,21 à 3,22 kg eq CO2/m².