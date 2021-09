Knauf NEXTherm Mur-B2i, l’isolation très bas carbone des murs béton à isolation intégrée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Isolation thermique Supprimer Béton Supprimer Construction bas carbone Supprimer Empreinte carbone Supprimer Béton préfabriqué Supprimer Béton coulé en place Supprimer Knauf Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après le lancement en début d’année de Knauf NEXTherm, un isolant PSE très bas carbone pour l’ITE, Knauf lance NEXTherm Mur-B2i. Cette version est dédiée aux murs béton à isolation intégrée (prémurs ou béton coulé en place) pour tous types de bâtiments.

Cette nouvelle génération de polystyrène expansé de Knauf est produite à partir de la biomasse (bio-naphta et biogaz). Elle combine des performances environnementales fortes et une haute isolation thermique. Les nouveaux panneaux Knauf NEXTherm Mur-B2i, en PSE gris ignifugés, de format 2500 x 1200 mm et d’épaisseur 80 à 200 mm, sont dévolus aux murs béton à isolation intégrée. Ils affichent un R de 3,90 m².K/W en épaisseur 120 mm (version Rc 120 SE), optimisant ainsi l’épaisseur des voiles béton avec l’un des meilleurs lambda parmi les isolants courants.

Cercle vertueux

Très bas carbone avec seulement 2,17 kg CO2 eq/UF en épaisseur 120 mm, cette nouvelle gamme peut contribuer à l’obtention de certifications environnementales (HQE, Leed, Breeam…) dans les réalisations. En outre, les chutes propres de ces panneaux sont 100 % recyclables via le service Knauf Circular. Ce dernier assure la collecte des chutes, sur chantier ou en négoce, pour les introduire dans une filière de recyclage responsable et en assurer la revalorisation en de nouveaux produits en polystyrène expansé.