Knauf Lightboard Horizon 4, la plaque 25 % plus légère

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Knauf Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Négoce Supprimer France Supprimer Santé au travail Supprimer Valider Valider

La réduction de poids de la nouvelle plaque signée Knauf améliore le confort de travail et optimise les tournées de livraison.

Priorité au confort de travail pour Knauf, avec le lancement de Lightboard Horizon 4. Cette plaque plus légère de 25 %, soit 2 kg de moins au m². Pour une plaque de 1200 x 2500 mm, la réduction de poids est de l'ordre de 6 kg, soit une tonne tous les 400 m² posés. Une innovation qui ménage les professionnels sur les chantiers, de plus en plus soucieux de préserver leur santé sur le long terme. Hors Avis technique, ce produit a reçu un Atex du CSTB, et se met en oeuvre de la même façon qu'une plaque à quatre bords amincis standard.

La valeur ajoutée de ce produit est également environnementale, le poids allégé des palettes (300 kg de moins) offrant la possibilité de charger davantage les camions, pour l'approvisionnement des agences comme pour la livraison sur chantier.