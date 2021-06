Knauf lance PlaK+ Confort, une sélection de six plaques de plâtre pour la rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Plaque de plâtre Supprimer Knauf Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec PlaK+ Confort, le spécialiste de l’isolation et de l’aménagement intérieur entend accompagner les artisans et les négoces sur le marché de la rénovation.

Knauf met à disposition des artisans, à travers un large maillage de points de vente négoces partenaires, une sélection de 6 plaques de plâtre techniques pour la rénovation de l'habitat. Pour murs, plafonds ou sols, elles offrent chacune des propriétés orientées vers le confort, comme l’amélioration de l’acoustique, la qualité de l’air intérieur, la protection contre l’humidité, la mise en œuvre rapide…

Une communication simplifiée

L’objectif de Knauf est d’aider les artisans et négoces à profiter des opportunités actuelles de la rénovation : en dépassant l’image trop technique des systèmes et en communiquant simplement sur ces solutions dédiées aux particuliers, avec une approche « confort » plus accessible. Plak+ Confort propose également aux artisans une aide à la géolocalisation de leur négoce de proximité où ils pourront trouver les références des six plaques du concept :

- KA 13 Phonik, plaque de plâtre haute densité, qui améliore les performances acoustiques des cloisons et plafonds en réduisant de moitié le bruit entre deux pièces.

- KS 13 Cleaneo C, qui améliore la qualité de l’air intérieur grâce à ses propriétés dépolluantes en catalysant les formaldéhydes (COV).

- Diamant 13 Cleaneo C, qui offre une pose facile et 5 propriétés : résistance aux chocs, à l’accrochage et aux rayures, ainsi que fonctions acoustique et dépolluante de l’air intérieur.

- HydroProof BA13, avec un cœur de plâtre à hydrofugation renforcée et un parement voile de verre de couleur blanche, qui se destine notamment à la réalisation des parois carrelées des douches à l’italienne ou à jets.

- Horizon 4, plaque aux 4 bords amincis qui évitent le relèvement des fourrures en about de plaque et facilitent le traitement des joints, pour des plafonds esthétiques.

- Brio, qui permet de réaliser rapidement une chape sèche flottante immédiatement recouvrable (par divers revêtements, carrelage, parquet, stratifié…) et praticable.

Une plateforme spéciale rénovation

Le dispositif est complété par la mise en ligne d’une plateforme, renoKnauf.fr. Destinée aux pros comme aux particuliers, elle met à disposition des articles sur les problématiques courantes de rénovation de l’habitat (bruit, air sain, résistance, humidité, plafonds parfaits), des illustrations de rénovation confort réussies (isolation de chambre, rénovation rapide d’un sol de cuisine, douche à l’italienne…), des fiches produits simplifiées, des idées de prix fournis-posés, la liste des négoces partenaires, etc.