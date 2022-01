Knauf Insulation lance son blog KIsolation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation Supprimer Isolation acoustique Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer Knauf Insulation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant propose ce nouveau blog pour partager son expertise sur le monde de l'isolation.

Les experts de Knauf Insulation ont conçu KIsolation pour faciliter l’accès aux dernières informations et réglementations en vigueur concernant le secteur de l’isolation, ainsi qu’aux actualités du Groupe. Le blog s’adresse tant aux particuliers qu’aux professionnels, entreprises et prescripteurs. Les informations sont hiérarchisées en quatre catégories pour un accès simple et rapide : développement durable, réglementation & subventions, actualités et innovations.

Pour chacune des thématiques, les publications régulières en feront un espace d’information complet. Plusieurs services seront également proposés aux utilisateurs, comme le téléchargement de contenus ou l’accès à des études de cas (sur la qualité de l’air intérieur, l’acoustique, l’isolation thermique, etc.). Le blog est accessible sur l’adresse kisolation.knaufinsulation.fr ou via le site knaufinsulation.fr. Le fabricant a parallèlement mis en place une foire aux questions (FAQ) sur son site.