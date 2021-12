Knauf Insulation "industrialise" le recyclage de la laine de verre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Europe Supprimer Belgique Supprimer Knauf Insulation Supprimer Recyclage Supprimer RE2020 Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des solutions d'isolation annonce un investissement de 15 M€ au sein de son usine de Visé, en Belgique, pour recycler la laine de verre. Cette nouvelle unité devrait permettre à l'industriel de répondre à la RE2020.

Knauf Insulation intensifie le recyclage de la laine de verre sur son site de Visé, en Belgique. Le spécialiste des solutions d’isolation annonce avoir investi 15 M€ dans une nouvelle unité de recyclage comprenant une ligne de production et un four dédié. Pour rappel, l’usine comprenait déjà une activité de recyclage des chutes de fabrication.

Knauf Insulation - © VISUALIZE BVBA 2018 Close Lightbox

Répondre à la RE2020

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du plan de développement durable For a Better World du groupe Knauf Insulation, visant à contribuer notamment à l’établissement d’une économie circulaire. D’après l’industriel, « cette usine de recyclage permet aussi de répondre à la nouvelle réglementation RE2020, qui entrera en vigueur en 2022 et qui vise notamment à diminuer l’impact carbone des bâtiments. En effet, la capacité de recyclage sera reprise dans les FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires), dans la partie « fin de vie du produit »