Knauf déploie sa solution de recyclage de PSE en France

Après une phase pilote concluante, Knauf Circular se déploie sur la France entière à partir de mars 2021.

Le groupe Knauf, spécialisé dans la transformation du polystyrène expansé (PSE), s’est engagé, il y a un peu plus d’un an, à donner « une nouvelle vie aux chutes, emballages et calages » issus des chantiers de construction et de l’emballage. Et pour ce faire, il a lancé Knauf Circular, un service qui se destine à tous les utilisateurs de PSE : négoces en matériaux, entreprises du bâtiment, grandes surfaces de bricolage et alimentaires, professionnels de la mer, industriels et aussi déchetteries, permettant de collecter les PSE post consommation des ménages. Après une année de test sur le quart Sud-Est de la France (plus de 50 convention et 10000 sacs mis à disposition), l’industriel a décidé de déployer à partir de mars 2021 son service.

Prestation payante

Alors comment ça marche Knauf Circular ? Il suffit pour l’entreprise qui souhaite bénéficier de service de signer la convention prévue à cet effet. « Cette prestation de service payante se traduit par la mise à disposition de sacs de 1 m³ de contenance (ou le cas échéant, d’un moyen de reprise plus conséquent) et de leur reprise sous 10 jours sur sites (chantiers, entreprises, points de regroupement...) pour un minima de sacs de PSE établi en fonction de la quantité de déchets de PSE générée par l’activité et le profil de l’entreprise (industriels, négoces, mareyeurs, déchetteries…).