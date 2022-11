Kingfisher : le chiffre d'affaires se maintient sur le T3

Kingfisher, le groupe britannique qui exploite les enseignes Castorama, Brico Dépôt et désormais Screwfix en France, a vu son chiffre d’affaires croître de 1,7 % à taux de change constant (+0,2 % à surface comparable) au cours du troisième trimestre qui s’est terminé le 31 octobre 2022. Les ventes se sont élevées à 3,3 Md£ (environ 3,84 Md€).

« Nos ventes ont continué d’être résilientes sur le trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 15,3 % à surface comparable par rapport aux niveaux précédant la pandémie, commente Thierry Garnier, le directeur général du groupe de distribution.(…). Malgré un environnement qui demeure difficile, nos ventes sur le segment du « Faire soi-même » continuent d’être portées par les nouvelles tendances de notre secteur, comme le développement du télétravail et l’accélération des investissements de nos clients dans la rénovation énergétique. Sur le marché du « Faire-Faire », le bon niveau des carnets de commandes en matière de travaux d’amélioration de la maison continue de porter les ventes aux professionnels. »

Impact des grèves dans les raffineries

En France, les ventes ont progressé de +0,6 % (+0,5 % à surface comparable ; +14,6 % à surface comparable sur 3 ans) pour dépasser la barre du milliard : plus précisément 1,097 Md£. Pour l’entreprise britannique, le marché « a été impacté défavorablement par une météo anormalement clémente en octobre, ainsi que par la grève des raffineries et des dépôts de carburants qui a pesé sur la fréquentation des magasins. »

Castorama et Brico Dépôt progressent

Dans le détail, Castorama a enregistré une progression de son chiffre d’affaires de +0,8 % à surface comparable (+16,6 % à surface comparable sur 3 ans). « La plupart des catégories affichent une bonne progression sur trois ans, avec une hausse de chiffre d’affaires sur un an particulièrement forte pour les catégories bâti & menuiserie et EPHC (électricité, plomberie, chauffage et climatisation). Cette dernière catégorie affiche une croissance forte des produits de chauffage et des solutions de rénovation énergétique. À surface comparable, les ventes de produits saisonniers progressent de +2,9 % (+30,8 % à surface comparable sur 3 ans). À surface comparable, les ventes de produits non saisonniers sont stables (+13,2 % à surface comparable sur 3 ans). »

Quant à Brico Dépôt, l’enseigne discount a vu ses ventes s’améliorer de +0,2 % à surface comparable (+12,7 % à surface comparable sur 3 ans). Les catégories EPHC et bâti & menuiserie progressent fortement aussi bien sur un que sur trois ans, portées par l’excellente performance des produits d’isolation.