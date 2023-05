Kingfisher France impacté par les intempéries et le mouvement social

A l’instar de l'ensemble du marché du bricolage, Kingfisher France a vu ses ventes diminuer au premier trimestre 2023. La filiale du distributeur britannique de bricolage a enregistré une baisse de ses ventes de 4,1 % à taux de change et à périmètre comparable pour un chiffre d’affaires de 1,116 Md £ (environ 1,29 Md €.). Pour le numéro deux du secteur, ce recul est imputable aux conditions météorologiques, « en particulier au mois de mars ». A cela, il ajoute que les « dix jours de grève nationale » contre la nouvelle loi sur le départ à la retraite « ont eu un impact sur la fréquentation des deux enseignes. » Mais globalement, il est satisfait de la « bonne résistance des activités de base et des activités à forte valeur ajoutée. » Dans le détail, le chiffre d'affaires total de Castorama a diminué de 3,1 % (-3,1 % à surface comparable) à 578 Md£ et celui de Brico Dépôt de de 5,2 % (-5,2 % à surface comparable) à 538 Md £.