Kingfisher et Mr.Bricolage veulent faire achat commun

Alors que les dirigeants de Kingfisher présentaient le bilan de l'exercice 2022, ils ont annoncé qu'ils étaient entrés en négociations exclusives avec le Groupe Mr. Bricolage. Ils projettent la création d'un « partenariat à l'achat ». D'après le communiqué commun, « cet accord se traduirait par la création d'une co-entreprise et pourrait être effectif dès le second semestre 2023, en vue des négociations commerciales 2024. » Il précise que cette entreprise a pour « objectif de renforcer les liens avec des fournisseurs communs nationaux et internationaux, de leur proposer de nouvelles opportunités commerciales et de créer de la valeur ajoutée. Et de préciser : « Les enseignes de Kingfisher France (Castorama et Brico Dépôt) et Mr. Bricolage maintiendront leurs politiques commerciales propres ».

Pour rappel, Kingfisher est le second acteur sur le marché du bricolage en France. Ses deux enseignes Castorama et Brico Dépôt ont réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 4,45 Md£, en légère baisse de 1,2 % sur un an. Quant au Groupe Mr.Bricolage, il est le quatrième groupe de distribution de ce marché. Il a enregistré en 2022 un volume de vente d'un montant de 2,4 Md€.