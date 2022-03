Kingfisher en forte croissance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer bricolage Supprimer Kingfisher Supprimer Castorama Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Résultats annuels Supprimer Stores et fermetures Supprimer Valider Valider

Le distributeur britannique a réalisé, sur son exercice 2021, un chiffre d'affaires de 13,2 Md£, en hausse de 6,8 %. En France, les ventes sont aussi en croissance de 9 %, à 4,3 Md£.

Kingfisher a signé une année 2020 positive. Le groupe britannique de distribution de produit de bricolage boucle son exercice avec une forte hausse de son chiffre d’affaires : +6,8 % (+9,7 % à taux de change constant et 9,9 % à surface comparable) à 13,2 Md£ (environ 15,8 Md€). Quant à son résultat opérationnel, lui aussi en très forte hausse (+24,7%), il dépasse la barre du milliard d’euros. « Kingfisher a réalisé une excellente performance financière cette année, se réjouit le distributeur. L'ensemble des enseignes et des catégories sont en croissance, tirés par une demande résiliente à la fois sur le marché du « Faire soi-même » et sur celui du « Faire-Faire » (des professionnels) – qui représentent chacun 50 % du chiffre d'affaires du Groupe. »

Carton de Brico Dépôt

En France, le groupe a réussi une excellente année avec un chiffre d’affaires de 4,5 Md£ (environ 5,4 Md€, en progression 9 % à taux de change constant (+9,3 à surface comparable). Sur deux ans, il progresse de 14,8 % à surface comparable, « porté par une demande forte dans les catégories jardin et aménagement extérieur, cuisine, bâti et menuiserie. »

Dans le détail, les sorties caisse de Castorama s’élèvent à près de 2,29 Md£ (environ 2,7 Md€), en augmentation de 7,2% à surface comparable et celles de Brico Dépôt à un peu plus de 2,6 Md£ (environ 2,2 Md€), en croissance de 11,6 %.