Kingfisher en baisse sur 2022

Dans un marché du bricolage qui se dégonfle après deux années excellentes, Kingfisher a publié le bilan 2022. Le groupe britannique de distribution de produit de bricolage boucle son exercice en recul de 0,7% à taux de change constant et de 2,1% à périmètre comparable à 13,06 Md£ (environ 14,8 Md€). « Dans l'ensemble des pays où nous sommes présents, nos ventes se sont montrées résilientes, aussi bien sur le marché du « Faire soi-même » que sur celui du « Faire-Faire » (professionnels), avec une progression du chiffre d'affaires de 15,6 % à surface comparable par rapport au niveau d'avant la pandémie, a commenté son directeur général, Thierry Garnier. Nous avons continué d’offrir un excellent positionnement prix à nos clients dans cette période difficile pour les finances des ménages, tout en gérant efficacement les pressions sur nos coûts. La bonne gestion de notre chaîne d'approvisionnement nous a permis de maintenir une bonne disponibilité de nos produits mais aussi d'assurer une bonne maîtrise de nos stocks.

Bon lancement de Screwfix en France

Le constat est identique en France. Le groupe a vu ses ventes se tasser. Il réalise un chiffre d’affaires de 4,45 Md£ (un peu plus de 5 Md€), en baisse de 1,2 % sur an à taux de change constant et de 1,4 à périmètre comparable. Par contre sur trois ans, le groupe est en forte croissance : +13,2 %. Dans le détail, Castorama s’en tire mieux avec un volume de vente identique à celui de l’année dernière à 2,3 Md£ (environ 2,60 Md€) quand celui de Brico Dépôt recule de 2,9 % à 2,15 Md£ (environ 2,43Md€).

Pour Screwfix, le groupe britannique n’a pas publié de chiffre car « nous sommes aux prémices du développement en France. » Mais la direction est « satisfaite des résultats des premiers mois d'activité. » A noter que les ventes sur les sites des deux enseignes se ratatinent sur cet exercice. Castorama a vu ses ventes chuter de 19 % (+240 % sur trois ans) et Brico Dépôt de 20 % (+133% sur trois ans). Les ventes sur le web de Castorama pèsent 5 % de son chiffre d’affaires. Quand à celles de Brico Dépôt, elles s’élèvent à 4 %

Poursuite des investissements

À LIRE AUSSI Kingfisher et Mr.Bricolage veulent faire achat commun

Pour l’année 2023, le distributeur britannique va poursuivre ses investissements France. Il prépare le lancement d’une marketplace et prévoit l’ouverture de 25 comptoirs Screwfix (5 actuellement) d’ici la fin de l’année. Il compte aussi lancer un premier test d'un nouveau format de 1 000 m² pour Brico Dépôt. Enfin, Kingfisher France est entré en négociations exclusives avec le Groupe Mr. Bricolage. Les deux groupes projettent la création d'un « partenariat à l'achat ». D'après le communiqué commun, « cet accord se traduirait par la création d'une co-entreprise et pourrait être effectif dès le second semestre 2023, en vue des négociations commerciales 2024. »