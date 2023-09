Kingfisher : baisse de son activité française au premier semestre 2023

© ALL RIGHTS RESERVED by MARIE LANDAIS +33663098328

Evidemment. A l’instar de l'ensemble du marché du bricolage, Kingfisher France a vu ses ventes diminuer sur le premier semestre 2023. La filiale du distributeur britannique de bricolage a enregistré une baisse de 3,8 % à taux de change et à périmètre comparable pour un chiffre d’affaires de 2,311 Md£ (environ 2,68 Md€.). Pour le numéro deux du secteur, ce recul est imputable aux « grèves liées à la réforme des retraites » qui ont « directement » affectées la fréquentation de « plusieurs magasin Brico Dépôt » et aux conditions météorologiques qui ont pesées « sur les performances des catégories saisonnières. » A cela, il faut ajouter l’envie d’évasion des Français : plus de 6 Français sur 10 sont partis en vacances entre les mois de juillet et août, en augmentation de trois points par rapport à l’an dernier d’après le premier bilan dévoilé par Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

Encourageant

Le distributeur note toutefois une amélioration du chiffre d’affaires à partir de deuxième trimestre (-3,5 % à surface comparable) par rapport au premier trimestre (-4,1 %), notamment en raison d’une hausse « légère » des ventes saisonnières. Et de préciser : « La bonne performance des ventes de nos catégories « coeur » et catégories « projet » tout au long du semestre, notamment pour Castorama, est encourageante. La marge brute s'est inscrite en baisse de 30 points de base, essentiellement en raison du poids des promotions (« arrivages ») chez Brico Dépôt, et de coûts de déstockage plus élevés.

Performance résiliente et hausse des ventes en ligne

Dans le détail, le chiffre d'affaires total de Castorama (95 points de vente) a diminué de 2,7 % (-2,7 % à surface comparable) à 1,213 Md£ (1,41 Md€). Pour le groupe, et compte tenu du contexte de consommation, c’est une « performance résiliente. » Et dans son communiqué financier, il précise : « Les ventes se sont améliorées au T2 (-2,3 % à surface comparable contre -3,1 % au premier trimestre), en grande partie grâce à la progression des ventes de nos catégories « coeur » et « projet », les catégories surfaces & décor, bâti & menuiserie et outils & quincaillerie étant en croissance à surface comparable. Les ventes saisonnières ont connu une légère amélioration au deuxième trimestre, mais sont restées impactées par la météo. »

Notons par ailleurs que les ventes en ligne de l’enseigne ont augmenté de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Dorénavant, son taux de pénétration atteint 6 % (contre 5 % au S1 2022/23 et 2 % au S1 2019/20)

Un transfert de budget peu concluant et offre pro

C’est moins bien pour Brico Dépôt (124 points de vente). Son chiffre d'affaires a enregistré un recul de 5,0 % (-5,0 % à surface comparable) à 1,098 Md£ (1,27 Md€). Pour le groupe, la performance de l’enseigne de discount a été affectée notamment par « le transfert » au second trimestre « d'une part du budget marketing vers le digital. » Un choix « qui n'a pas été concluant et a été corrigé à partir de la mi-juillet. » Mais pas seulement. Il a « également constaté des ventes croisées liées aux « arrivages » moins importantes que d’habitude. »

Au cours de cet exercice, Brico Dépôt a testé une offre à destination des professionnels dans 24 magasins, incluant notamment une remise (cashback) de 2 %. Il a aussi apporté plusieurs changements à son site web, permettant d'améliorer de 30 % la vitesse de navigation et le temps de chargement des pages. « Les ventes en ligne ont progressé de 20,2 % en glissement annuel. C’est le taux de croissance des ventes en ligne le plus rapide de toutes les enseignes du Groupe. Le taux de pénétration de la vente en ligne a atteint 5 % (contre 4 % au S1 22/23 et 2 % au S1 19/20).