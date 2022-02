Kinemagic Access, la solution économique pour remplacer une baignoire par une douche

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Douche Supprimer Douche zéro ressaut Supprimer Kinedo Balnéo Douche Supprimer France Supprimer Valider Valider

Désireux de proposer sa solution Kinemagic au plus grand nombre, Kinedo lance la version Kinemagic Access, au prix plus attractif et à la mise en œuvre simple et rapide.

L’inventeur du concept – de remplacement de baignoire par une douche en une journée – reprend les fondamentaux qui ont fait le succès de Kinemagic. Le nouvel espace douche Kinemagic Access, à poser en niche ou en angle, comprend une paroi en verre de 6 mm traité anticalcaire, une ouverture par volet pivotant (à 90°) ou par porte coulissante (jusqu’à 77 cm de passage), un receveur antidérapant (4 cm d'épaisseur), des panneaux de fond (en aluminium composite blanc), une barre de maintien ergonomique, un boîtier robinetterie avec porte-flacons et douchette à main, une bonde extra-plate à haut débit (25 l/min) et une grille d’évacuation en inox brossé. L’ensemble peut être complété par des options (panneaux muraux hauts, siège rabattable, barre supplémentaire…).



Des avantages pour les installateurs



Avec 6 largeurs au choix (65 à 90 cm) et 9 longueurs (100 à 180 cm), Kinemagic Access répond aisément aux contraintes d’espace. Pour les installateurs, la mise en œuvre est simple et rapide, sans gros travaux ni poussière, qu’il s’agisse du sol, des murs ou de la plomberie. Il se raccorde directement par flexibles d’alimentation sur les canalisations existantes. Les panneaux de fonds couvrent les zones sans carrelage et assurent une étanchéité parfaite. La plinthe découpable et la zone technique périphérique pallient les contraintes dues aux tuyaux d’évacuation et d’alimentation. Enfin, la pose encastrée avec receveur aux pieds réglables (hauteur de 15 cm) évite tout recours à un ragréage.