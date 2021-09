Kinedo sort Modulo, une salle d’eau en kit qui se pose en deux jours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Kinedo Balnéo Douche Supprimer SFA Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le nouveau concept Modulo du fabricant de salles de bain permet une mise en œuvre rapide du produit, et surtout de créer des salles d’eau dans n’importe quelle pièce grâce à une minimisation des contraintes.

Avec Modulo, Kinedo, le fabricant français de salles de bain, a pour objectif de minimiser les gros travaux pour la pose d’une salle de bain. Le système est vendu en kit, facilitant la logistique, et se monte surtout en deux jours. Cette salle d’eau peut créer une suite parentale ou se destiner aux studios grâce à des contraintes de pose minimisées, puisqu’il suffit d’une arrivée d’eau froide et d’une autre d’électricité. En l’absence d’arrivée d’eau chaude, la cabine peut aussi accueillir un chauffe-eau, et sans évacuation, une version avec pompe de relevage existe, nécessitant une évacuation en diamètre 100 mm. Le sol est constitué d’une plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables en hauteur, avec plinthes de finitions et deux spots Led intégrés.



Plusieurs modèles proposés



Kinedo espère aussi séduire par le design de la cabine, avec des profilés noirs, verre blanc ou noir dépolis et la possibilité d’ajouter des motifs sur la porte. Une version standard comprend un espace douche ouvert avec tringle à rideau et un lavabo céramique tandis qu’une version luxe abrite une douche à porte coulissante, un meuble vasque et un radiateur sèche-serviette. À cela s'ajoutent deux dimensions, avec Modulo, composé d’une douche et d’un lavabo, et Modulo XL, qui comprend en plus un bâti support avec un WC suspendu.

Le prix public indicatif hors taxe et hors pose donné par Kinedo est de 5 289 euros.