Kinedo enrichit l’éventail des solutions Kinewall Design

Alternative aux solutions carrelées, les panneaux Kinewall Design sont constitués d’une âme en polyéthylène de 3 mm d’épaisseur entre deux plaques d’aluminium, la visible étant imprimée et protégée d’un vernis hydrofuge et anti UV. Ces panneaux présentent divers atouts : une pose facile et rapide, une étanchéité pérenne, une grande résistance aux chocs, un entretien simple et un large éventail de finitions.

Le fabricant annonce pour cette année de nouveaux décors. Les références comptent des finitions très réalistes telles que des claustras bois, tomettes ou faïence, des inspirations minérales (albâtre, marbre, zellige, tadelakt…), diverses imitations de matières (ciment, acier, inox brossé…), et font la part belle en 2023 aux ambiances végétales (cactus, palmiers, jungle, etc.).

Rigides, pouvant être découpés et percés, les panneaux Kinewall Design sont proposés en plusieurs dimensions pour toutes les configurations chantier. Deux nouveaux formats de 100 x 202 cm et 100 x 250 cm complètent les 4 déjà proposés (125/150 x 202 cm, 125/150 x 250 cm) soit en tout 3 largeurs (100, 125, 150 cm) et 2 hauteurs (202, 250 cm).

Les panneaux se posent par collage (sans vis et donc sans poussière), sur n’importe quelle surface, avec une préparation minimale des murs, qui ne nécessitent ni jointoiement ni étanchéification de surface. Les profilés, proposés en trois coloris (blanc, argent et noir), se déclinent en référence L pour angle sortant ou rentrant, en H pour les jonctions et en U pour les extrémités. Il est aussi possible de monter deux panneaux en alignement sans profilé grâce à un système de bande magnétique.