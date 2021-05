Kiloutou se renforce en Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Kiloutou Supprimer France Supprimer Auvergne-Rhône-Alpes Supprimer Valider Valider

L’enseigne de location a repris La Centrale De Location (LCDL), un groupe bourguignon spécialisé dans la location de matériels pour le bâtiment et les travaux publics.

Kiloutou, le troisième loueur européen et acteur majeur de la location de matériels en France, vient d’annoncer le rachat de La Centrale De Location (LCDL), une entreprise mâconnaise spécialisée dans la location de matériels pour le bâtiment et les travaux publics. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Elle dispose d’un parc de plus de 1600 machines de toutes tailles (notamment pelleteuses, chargeuses, rouleaux compacteurs et divers matériels d’outillage) qu’elle met à disposition d’une clientèle de professionnels des travaux publics et du bâtiment, à partir de ses cinq sites situés à Mâcon, Péronnas (Bourg-en-Bresse), Belleville-en-Beaujolais, Dardilly (Lyon Nord) et Leyment (Ambérieu-en-Bugey).

Pour Pierre Knoché, directeur général France au sein du Groupe Kiloutou : « Ce rapprochement permet de renforcer notre maillage territorial, de développer notre réseau dans les départements de l’Ain, du Rhône et de Saône-et-Loire ainsi que d’augmenter notre offre de services ».