Kiloutou se renforce en Normandie et dans les Hauts-de-France

L’enseigne de location vient de reprendre les sociétés Salmat et Jean-Bart Location spécialisées dans la location de matériels pour l’Industrie et le BTP dans les régions Normandie et Hauts-de-France.

Kiloutou, le troisième loueur européen et acteur majeur de la location de matériels en France, vient d’annoncer l’acquisition des sociétés Salmat et Jean-Bart Location spécialisées dans la location de matériels pour l’Industrie et le BTP dans les régions Normandie et Hauts-de-France. Pour plus de précisions, Salmat et Jean-Bart Location font partie du même groupe fondé et dirigé par Jean-Luc Valcke. Quant à Salmat Nord qui partage le même nom commercial, l'entreprise n’est pas concerné par ce rachat.

10 agences de plus



Ce nouveau rachat permet à Kiloutou de renforcer son parc d'agences avec de dix points de contact supplémentaires implantés à Lille (Nieppe), Calais, Dunkerque, Le Havre (Oudalle), Rouen, Le Neubourg, Evreux, Caen (Carpiquet et Giberville) et Cherbourg. Mais aussi de mettre la main sur près de 3500 machines et matériels de toutes tailles.