Kiloutou se renforce dans le Vaucluse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Kiloutou Supprimer Vaucluse Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de location vient de reprendre la société AB Matériels et ses trois agences. Un rachat qui permet à Kiloutou de se renforcer dans la région Sud Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

Kiloutou, le troisième loueur européen et acteur majeur de la location de matériels en France, vient d’annoncer l’acquisition AB Matériels, une entreprise reconnue dans la location de matériels de terrassement dans le département du Vaucluse. Elle exploite trois agences situées à Avignon, Cavaillon et Saint-Cannat (Aix-en-Provence) et dispose de 800 machines.

Pour Pierre Knoché, directeur général de Kiloutou France, « ce rapprochement permet de développer notre réseau spécialisé TP dans la zone d’Avignon et de pleinement bénéficier de complémentarités avec notre gamme de produits actuelle sur ce secteur ».