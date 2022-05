Kiloutou lance une offre de LLD sur de l’outillage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer Kiloutou Supprimer France Supprimer Milwaukee Supprimer Outillage Supprimer Outillage portatif Supprimer Valider Valider

En partenariat avec Milwaukee, Kiloutou est le premier loueur a lancé une solution de gestion de flotte de matériels électroportatifs neufs sur une période de 36 ou 48 mois.

Kiloutou poursuit l’enrichissement de son offre. L’enseigne de location vient de lancer KFleet, une solution de gestion de flotte de matériels électroportatifs neufs, proposée en partenariat avec Milwaukee. Cette solution de location sur une période de 36 à 48 mois, développée en collaboration avec le fabricant Milwaukee, propose une gamme de plus de 600 références d'outillage neuves (à batterie ou filaires), ainsi qu'une multitude de services comme la réparation en trois jours ouvrés, la garantie contre le vol ou le marquage individualisé des matériels.

Comment ça marche ?

Le fonctionnement est simple. A la signature du contrat, les outils sont commandés en agence Kiloutou avec une étiquette personnalisée par le client. L’enseigne de location assure la formation sécurité et la prise en main et traite la facturation mensuelle. Quant à Milwaukee, le constructeur gère le parc d’outils via le site e-service Milwaukee qui offre un SAV intégral en trois jours ouvrés et le remplacement des batteries et chargeurs en un jour ouvré. À la fin du contrat, les outils sont restitués en agence Kiloutou et le contrat peut être reconduit ou non avec de nouveaux outils.