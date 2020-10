Kiloutou lance Kiloutou Signalisation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Kiloutou Supprimer Val-d'Oise Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Grand Paris Aménagement Supprimer Lyon Supprimer Marseille Supprimer Valider Valider

L’enseigne de location vient de créer une filiale qui propose une offre complète de produits de signalisation et de protection pour sécuriser les chantiers et manifestations publiques ou privées. La première agence a ouvert à Génicourt dans le Val d’Oise.

Kiloutou vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle enseigne Kiloutou Signalisation avec l’ouverture d'une première agence à Génicourt (Val d’Oise) pour servir l’Ile-de-France et les chantiers du Grand Paris. Cette première filiale, créée ex-nihilo par le réseau de location et dirigée par Philippe Lesaint, est spécialisée dans la signalisation et la protection des chantiers. Et elle a pour ambition, d’après le communiqué, « de déployer à moyen terme cette nouvelle expertise dans des zones géographiques stratégiques telles que Marseille et Lyon. »

Un catalogue riche

Kiloutou Signalisation dispose d’un catalogue de plus de 250 références. On retrouve du matériels pour le franchissement des sols (tunnel pour piéton, passerelle véhicule ou piéton, plaque de protection des sols ou passage de câbles, plaque de franchissement acier et résine…), des séparateurs de voies et de protection (en béton ou en PVC, plots anti-intrusion...), des barrières (de police, de Travaux Publics en acier ou PVC, grillagées, rampes canaliseur de foule…), des panneaux de signalisation (danger/interdiction/indication/chantier), des cônes et balisage (balises, feux de signalisation fixes et temporaires), des marquage au sol fixe ou temporaire, des protections, clôtures et bardages de chantier (clôture bardée, palissade et portail de chantier, clôture ville de Paris…), des équipements de chantier (guérite, conteneur, WC chimique, WC PMR, toilette sèche, urinoir…)

Mais aussi des services

L’enseigne propose aussi plusieurs services comme la gestion et le traitement des autorisations administratives d’emprise sur la voie publique, la livraison, d’installation et de reprise assuré 24h/24, 7j/7 , la reconfiguration des installations pour un suivi au plus près des différentes phases des chantiers, la maintenance et/ou le remplacement en cas d’éléments cassés ou manquants, la prestation pour le marquage au sol …