Kiloutou entre dans Génération Artisans de Point.P

L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France poursuit l’enrichissement de sa plateforme communautaire et noue un partenariat avec le loueur de matériels.

Point.P fait régulièrement évoluer Génération Artisans par le biais de nouveaux services et de nouveaux outils. C'est le cas aujourd'hui. L’enseigne généraliste de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France vient de nouer un nouveau partenariat avec Kiloutou. Les membres de sa plateforme communautaire pourront découvrir l’offre Contrat Pro de Kiloutou. « Celui-ci donne droit à de nombreux avantages tout au long de l’année et s’appuie sur sept engagements : l’assurance casse et vol ; le retrait en 15 minutes, 2 heures de marge gratuites pour le retour de l’outillage ; un espace client dédié mykiloutou.fr ; la mise à disposition d’une messagerie tchat ; l’assistance matériel en 4 heures ; des prix professionnels. » A cela s’ajoute, la promotion auprès des membres de la plateforme des formations CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité) délivrées par Kiloutou depuis 2012.

20 % de remise

Pour inaugurer cette collaboration, les deux partenaires mettent en place une offre de bienvenue réservée aux membres de Génération Artisans. « Ceux-ci bénéficieront ainsi de 20 % de remise sur leur première location de matériel. Cette offre est valable dans toutes les agences Kiloutou sur présentation du Pass Kiloutou que les membres de Génération Artisans pourront se procurer dès le 23 mars sur leur espace personnalisé (pointp.fr). »