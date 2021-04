Kiloutou : -12,4 % en 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Kiloutou Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Résultats annuels Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

L’entreprise présente un chiffre d’affaires 2020 consolidé de 646,1 M€, en recul de -12,4 %. En France, la société de location de matériels a vu son activité baisser de 15,6 %.

En 2020, dans le contexte de la crise mondiale inédite liée à la pandémie de la Covid-19, le chiffre d’affaires de Groupe Kiloutou a reculé de 12,4 % (-16,3 % à périmètre comparable) à 646,1 M€. Une baisse qui n’empêche pas l’entreprise de location de matériels de maintenir ses positions de n°2 en France et de n°3 en Europe. Pour le seul marché français, qui génère à lui seul encore 81 % de l’activité de la société, les revenus ont baissé de 15,6 % (-16,8 % à périmètre comparable), à 557 M€.

Activités contrastées

D’après le communiqué, « l’année 2020 s’est traduite par des variations d’activité contrastées pour les Spécialités. Ainsi, Kiloutou Module (+1,1% à périmètre comparable) et Kiloutou Énergie (+7,8% à périmètre comparable) ont logiquement mieux résisté que les agences événementielles de Loca Réception. Sa clientèle diversifiée dans le BTP (61%), le hors-BTP (34%) auxquels s’ajoutent les particuliers (5%) s’est révélée être un avantage indéniable pour faire face à cette crise mondiale. »

De nouvelles spécialisations

Par ailleurs, le Groupe Kiloutou a tenu de préciser dans son communiqué, qu’il a poursuivi sa dynamique de croissance interne et externe, tant en France qu’à l’International. « Ainsi, dans l’hexagone, le réseau d’agences de Kiloutou Module s’est renforcé avec les acquisitions de Locamodul et MC Loc. En parallèle, le groupe créait Kiloutou Signalisation, sa première filiale ex-nihilo spécialisée dans la signalisation et la protection des chantiers. En Allemagne, Kiloutou a développé son réseau grâce à l’acquisition des activités de location de matériel de la société Wiesecker Werkzeugvermietung. »