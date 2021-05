Ki Pal : réduire l’impact environnemental avec le recyclage de palettes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Knauf Insulation Supprimer Economie circulaire Supprimer Valider Valider

Afin de réduire l’impact environnemental des chantiers, le service Ki Pal collecte et recycle des palettes. En proposant ce service en partie gratuit, l’entreprise Knauf Insulation entend appuyer sa stratégie de développement durable.

Knauf Insulation propose un nouveau service de recyclage des palettes, s'inscrivant dans son programme environnemental For a better world. Baptisé Ki Pal, il est gratuit pour tout transport de plus de 50 unités, avec des services complémentaires payants pour une prestation sur-mesure. Le service concerne les palettes Knauf Insulation mais aussi celles de toutes les marques partenaires de Epalia.

Ce programme se décline en trois volets : la réparation des palettes abîmées, la réutilisation jusqu’à 7 fois des palettes en bon état et le recyclage des palettes non réparables. Knauf Insulation associe par ce service la promesse d’une logistique simplifiée pour les entreprises qui y souscriront à la réponse aux enjeux environnementaux. La réutilisation des palettes évite l'abattage d'arbres, pour évalué par Knauf Insulation à 1,5 million de m3 par an. Le fabricant entend atteindre l'objectif de 35 % de palettes réutilisées ou recyclées d'ici 2025.