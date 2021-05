Kawneer lance PerspeKtives, un portfolio de son savoir-faire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Prescription Supprimer Kawneer Supprimer Grands projets Supprimer Communication Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de communication, Kawneer lance PerspeKtives, une plaquette-portfollio de ses plus belles réalisations à travers le monde, afin de valoriser son savoir-faire en matière de solutions en aluminium auprès des prescripteurs, des promoteurs et des fabricants de menuiserie.

Depuis un an, Kawneer – spécialistes des solutions architecturales en aluminium – s’est fixé de nouvelles ambitions de développement en France et en Europe. Partenaire de longue date des architectes, prescripteurs, bureaux d’études, promoteurs et fabricants, la marque accompagne cette feuille de route de nouveaux outils de communication pour faire connaître ou rappeler son savoir-faire en la matière, riche de 115 ans d’histoire et d’expériences. Dans ce cadre, la société édite PerspeKtives, une plaquette ou portfolio illustrant les grands projets sur lesquels le groupe a travaillé ces dernières années et les produits qu’elle développe pour ses clients. « Nous souhaitons amener davantage de cohérence dans les différentes communications entre les unités du groupe à l’échelle internationale et ainsi faire de Kawneer une marque fort sur le marché européen », justifie Cécile Houvert, chargée de la communication de Kawneer France.



Un outil de travail pour les prescripteurs

PerspeKtives a été développé autour de trois axes forts : informer, accompagner et inspirer ses clients, qu’ils soient prescripteurs, promoteurs ou fabricants. Le document apporte d’abord des informations sur le groupe et ses différentes antennes internationales. Il présente ensuite les produits conçus par Kawneer et le savoir-faire du groupe, avec exemples à l’appui.

Le portfolio permet de découvrir ou redécouvrir de nombreux projets architecturaux auxquels Kawneer a contribué à travers le monde. - © D.R. / Kawneer Close Lightbox

Ainsi, 8 à 9 projets sont présentés par produits d’implantation dont quelques très belles réalisations des équipes de Kawneer France : l’Arbre Blanc à Montpellier, le Palais des congrès au Cap-d’Agde, sans oublier le siège social de la filiale française du groupe à Vendargues. Un index précis permet d’identifier les produits, les usages spécifiques auxquels ils sont adaptés, les projets qui symbolisent le mieux le savoir-faire de Kawneer.



Une vision prospective du marché

Cette plaquette veut aussi proposer une vision de l’avenir de la profession et des grandes orientations du marché et de l’architecture avec l’intervention d’experts “maison”. Ainsi, Diana Perreiah, présidente de la filiale BCS (Building & Construction Systems), le responsable marketing, produits et technologie et le responsables R&D s’expriment sur les perspectives du secteur et les différentes tendances des prochaines années.

En appui de PerspeKtives, Kawneer France propose un micro-site pour télécharger la plaquette au format numérique, commander un exemplaire papier et retrouver les projets présentés. - © Kawneer Close Lightbox

PerspeKtives est conçu comme un véritable carnet d’inspiration ou un cahier de styles, à l’image des outils proposés dans les univers de la mode ou de la décoration et Kawneer souhaite qu’il soit un outil de travail utile et pratique pour ses clients.

Pour appuyer ce lancement, Kawneer France lance en parallèle sur Internet le micro-site www.kawneerperpektives.fr, qui permet le téléchargement en ligne du portfolio, la réservation d’un exemplaire papier, et la sélection des projets extraits de la brochure.