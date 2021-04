Kawneer investit 1M€ sur son site de Montpellier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Aluminium Supprimer Valider Valider

Raphaël Dericbourg, directeur Europe continentale de Kawneer (groupe Arconic), a annoncé le 6 avril 2021 un investissement de 1 M€ sur le site de Montpellier pour y relocaliser une partie de son activité.

Malgré la crise sanitaire, Kawneer – concepteur-gammiste en aluminium – a su maintenir son activité en 2020 et détient toujours 15 % de parts de marché en France. Pour solidifier cette position en 2021, sa direction a dévoilé sa nouvelle feuille de route. Elle y affirme sa volonté de recentrer désormais l’activité de l’entreprise sur son cœur de métier, « imaginer les systèmes d’ouvertures et de fermetures des immeubles résidentiels et non résidentiels de demain », précise Raphaël Dericbourg, directeur Europe continentale. « Nous devons être novateurs sur les produits et offres proposés et également compétitifs quant aux prix et délais que nous affichons. »



Diviser par deux les délais de livraison

Pour atteindre ses objectifs de croissance, estimés à + 5 % de parts de marché en France et en Europe, le groupe a décidé d’investir près d’1 M€ pour créer une ligne de sertissage d’ici juin 2021. Ce nouvel outil, installé sur le site de Montpellier, permettra à Kawneer France de diviser par deux ses délais de livraison et d’offrir au marché une meilleure qualité de services. « J’ai fait le choix d’industrialiser le site de Montpellier. C’est à mon sens primordial pour progresser et gagner des parts de marché en France et en Europe », poursuit Raphaël Dericbourg. Outre le sertissage, une nouvelle ligne de production de son produit phare, la porte K190 RPT – fabriquée actuellement sur le site de Guérande – va également être installée dans l’usine héraultaise pour en augmenter la production et la commercialisation de la porte K190 RPT fabriquée actuellement sur le site de Guérande (44), une ligne de production sera installée sur le site de Montpellier.



Une dizaine d’emplois supplémentaires

Outre la venue à Montpellier d’un nouveau directeur industriel fort de 25 ans d’expérience, cette réorganisation devrait entrainer la création d’une dizaine de postes d’ici 2022 pour atteindre l’objectif fixé. « Nous avons pour ambition de devenir le gammiste incontournable dans le secteur de la menuiserie générale et industrielle, ainsi qu’un acteur incontournable auprès des architectes des grands Projets en France et en Europe ». Déjà, en fin d’année 2020, Kawneer s’était doté d’un tout nouveau service Marketing Business Development, créé spécialement pour soutenir l’accélération des activités de l’entreprise et affiner sa relation client. Corinne Ortunez est désormais à la tête de ce nouveau service qui coordonne l’activité de 4 pôles : le service commercial interne, Kawneer Industrial Service, Grands Projets et l’activité du réseau Initial.





Doubler les effectifs du réseau

Parallèlement à ces investissements en effet, le groupe Kawneer veut doubler les effectifs de son réseau de partenaires, Initial. Créé en 1994, il regroupe des fabricants indépendants experts de la menuiserie en aluminium. Ces derniers proposent des produits spécifiques sur-mesure selon la problématique en jeu : esthétique, performances thermiques et acoustiques, qualité et conformité multi-certifiées, sécurité. En 2020, les 8 membres du réseau Initial ont produit près de 2 500 menuiseries par mois. Cette année, Kawneer veut étendre sa toile spécialement aux grandes régions Nord et Ouest pour “mailler” l’ensemble du territoire français. «. Notre idée avec ce réseau, est de proposer à des sociétés indépendantes bien implantées au niveau local de s’appuyer sur la marque pour se développer et ainsi toucher un public plus large », conclut Raphaël Dericbourg.