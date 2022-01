Kawneer inaugure sa nouvelle ligne de sertissage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Montpellier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Kawneer annonce la mise en service de sa nouvelle ligne de sertissage à Montpellier. Il s’agit de la première pièce stratégique du nouveau plan de l’entreprise. Elle est complétée par le recrutement de 8 collaborateurs en contrat d’apprentissage.

Une nouvelle ère s’ouvre chez Kawneer dans sa stratégie d’évolution : « la ligne de sertissage est notre première brique industrielle sur le site de Montpellier, indique Nicolas Trelohan, directeur de la production. En regroupant la logistique et la production, nous sommes en pleine mutation de notre modèle économique, avec comme leitmotiv une meilleure maitrise en interne du niveau des stocks, des délais et des flux. »

Dans ce contexte économique perturbé où les délais de livraison des fournisseurs s’allongent, cette ligne de sertissage permet un assemblage final réalisé́ au dernier moment et l’adaptation de la production aux commandes des clients. Elle a aussi pour objectif d’augmenter la production et la commercialisation des produits de Kawneer comme la porte K190 RPT (rupture de pont thermique – porte destinée aux halls d’entrée des ERP), fleuron du savoir-faire du groupe, fabriquée jusqu’à présent uniquement sur le site de Guérande.

En complément de ce premier pas vers l’industrialisation du site de Montpellier, l’entreprise annonce également le recrutement de 8 personnes via un contrat de professionnalisation de 6 mois.