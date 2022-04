Kawneer Europe a un nouveau vice-président et directeur général

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Kawneer Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Raphaël Dericbourg est à présent vice-président et directeur général du fabricant de fermetures en aluminium du groupe Arconic.

Kawneer Europe, entreprise de fabricant des fermetures en aluminium du groupe Arconic, a comme nouveau vice-président et directeur général Raphaël Dericbourg. Il est notamment chargé de définir la vision stratégique européenne en collaboration avec Craig O’Connell, directeur du développement produits pour l’Europe. Arrivé en 2020 chez Kawneer, il a d’abord été directeur général de Kawneer Europe du sud (France, Espagne, Portugal), avant de s’être vu ajouté le périmètre de l’Europe du nord (Benelux et Allemagne).

Raphaël Dericbourg est passé par l’entreprise Koechner Metals France en tant que directeur général des activités de distribution des produits métallurgiques et des activités industrielles pendant presque six ans, et enchainé aussi les postes de directeur de marché et directeur général de différentes filiales au sein du groupe Descours et Cabaud pendant plus de dix ans.