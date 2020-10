Kaufman & Broad fait face à une chute des ventes de logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Kaufman & Broad Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Permis de construire Supprimer Immobilier tertiaire Supprimer France Supprimer Valider Valider

Entre juin et août, le promoteur immobilier a à peine vendu plus de 1000 logements, contre presque 1500 un an plus tôt. Il assure que le marché est encore pénalisé par une très forte baisse des attributions de permis de construire et des autorisations administratives.

Moins de ventes de logements et un chiffre d’affaires en baisse : le promoteur immobilier Kaufman & Broad a annoncé le 1er octobre des résultats trimestriels en demi-teinte. Entre juin et août, le groupe a ainsi dégagé un bénéfice net de 8,5 M€, diminué de près de moitié par rapport à un an plus tôt, et un chiffre d'affaires de 272,4 M€, en baisse de 16%.

Ces reculs sont dus au ralentissement des activités suite au confinement du printemps. « Durant la pandémie de Covid-19, la plupart des chantiers du groupe ont été à l’arrêt, total ou partiel, et l’activité commerciale fortement ralentie », précise Kaufman & Broad dans un communiqué.

Chute des attributions de permis de construire

L'été a été marqué par une chute des réservations de logements, gage de revenus à venir. Kaufman & Broad en a à peine vendu plus de 1000 entre juin et août, contre presque 1500 un an plus tôt. Le cinquième promoteur français anticipe de ce fait une baisse d'environ un tiers de ses revenus en 2020, autour d'un milliard d'euros.

Le groupe assure ne pas avoir de problème de demande mais il affirme ne pas pouvoir proposer assez de logements, à cause des difficultés à obtenir des permis. « Le marché du logement est pénalisé à ce jour par une très forte chute des attributions de permis de construire et des autorisations administratives associées. La baisse mécanique de l’offre commerciale en résultant a conduit à un recul des réservations, alors même que l’on constate toujours un fort appétit des investisseurs, institutionnels et des particuliers, sur l’ensemble de nos projets », précise le communiqué.

1 Md€ de chiffre d'affaires attendu en 2020

Coté tertiaire, le promoteur enregistre des réservations nettes de 1 098,3 M€. A fin août 2020, le backlog du pole s’élève à 1307,5 M€. Il bénéficie notamment d'un énorme projet de réaménagement du quartier de la gare d'Austerlitz, remporté en début d'année aux côtés d'autres acteurs, qui prévoit 50 000 m² de bureaux.

Sur l’exercice 2020, le groupe s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 1 Md€ et une quasi absence de dette nette. Pour 2021, le niveau du Backlog à fin août 2020 permet d’anticiper une progression du chiffre d’affaires de l’ordre de 30 %. Cette progression serait supérieure au cas où le projet de la gare d’Austerlitz obtiendrait l’ensemble des autorisations administratives en 2021.