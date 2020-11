Katayoune Panahi est nommée directrice de l'immobilier du groupe SNCF

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Immobilier tertiaire Supprimer SNCF Immobilier Supprimer France Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Yvelines Supprimer Valider Valider

Katayoune Panahi succède à Benoît Quignon à la tête de SNCF Immobilier. Elle prendra ses fonctions à compter du 1er février 2021.

Katayoune Panahi prend la relève de Benoît Quignon, directeur général de SNCF Immobilier, nommé directeur général des services de la ville de Marseille en septembre.

A partir du 1er février 2021, l’actuelle directrice générale des services du conseil départemental des Hauts-de-Seine rejoindra donc le groupe SNCF au poste de directrice de l’immobilier. Elle intègrera, à ce titre, le comex de la SNCF et sera rattachée au directeur général délégué stratégie finances de l'entreprise ferroviaire. Elle sera présidente non executive des filiales rattachées à la direction immobilière.

Elle aura pour mission de porter la politique immobilière du groupe autour de 4 priorités :

l’optimisation et la modernisation du parc immobilier

la mobilisation du foncier ferroviaire au service du développement territorial,

le développement d’un environnement de travail adapté aux besoins des collaborateurs

le développement d’une offre de logement accessible à tous, notamment pour les cheminots, à proximité des réseaux de transports.

Une ingénieure des ponts au service de l'Etat

Ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, Katayoune Panahi a débuté sa carrière en 1996 au ministère de l’Equipement et des Transports, d’abord en administration centrale puis à la direction départementale de l’Equipement des Yvelines (de 1998 à 2002) et à la direction départementale de l’Equipement des Hauts-de-Seine de 2002 à 2006.

Elle rejoint ensuite le secrétariat général du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. En tant qu’adjointe au sous-directeur de la modernisation, elle y est chargée de l’évolution structurelle des services.

En décembre 2008, lors de la crise financière, elle est nommée conseillère chargée des infrastructures de transports, des équipements civils et de défense au cabinet du ministre chargé de la mise en oeuvre du plan de relance de l’économie. Elle pilote notamment le financement des opérations d’infrastructures de transport et de renouvellement du matériel roulant de la SNCF et de la RATP dans le cadre du plan de relance.

La Défense et le département des Hauts-de-Seine

En 2010, elle est nommée directrice générale de l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (Defacto), nouvellement créé pour renforcer l’attractivité et le rayonnement international du premier quartier d’affaires européen.

Elle pilote la fusion avec l’établissement public d’aménagement (Epadesa) pour finaliser sa décentralisation et construire un modèle économique pérenne, permettant de poursuivre l’ambitieuse transformation du quartier à travers la réalisation d'opérations immobilières innovantes.

Depuis octobre 2013, Katayoune Panahi était directrice générale des services du Conseil départemental des Hauts-de-Seine où, elle a piloté une stratégie d’attractivité territoriale, fondée sur la réalisation d’opérations d’investissement structurantes (comme la Seine Musicale en partenariat public-privé, le déploiement d’un réseau de fibre très haut débit, l’aménagement des berges de Seine, les projets de tramways T2, T6, T10, les équipements sportifs pour accueillir les JO 2024, le futur Musée du Grand Siècle...).