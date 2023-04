Karen Vancleemput intègre le Comité de Direction de Brico Dépôt France

Du changement à Brico Dépôt France : le 3 avril dernier, Karen Vancleemput a été nommée Directrice Marketing, Digital et Clients et entre au Comité de Direction de l'enseigne du groupe Kingfisher. A 43 ans, cette diplômée de l'ESSEC a multiplié les expériences, "de réels atouts accélérer la mise en oeuvre de notre stratégie New Low Cost", félicite dans le communiqué Laurent Vittoz, directeur de Brico Dépôt France.

Karen Vancleemput a débuté sa carrière en 2003 comme responsable communication et marketing au sein du Groupe Chantelle, puis dans le Groupe Celio en 2008, Chevignon en 2013 et Eleven Paris en 2016. Cette même année, elle devient Directrice Marketing Omnicanal Europe de Make Up for Ever (Groupe LVMH) avant d'être nommée, deux ans plus tard, Global Head of Marketing du Groupe FBD, rassemblant notamment les marques Ixina et Cuisine Plus.