Kalamua, premier enduit monocouche pour blocs et béton de chanvre

Le chaufournier français poursuit son développement dans l’univers du biosourcé. Son nouvel enduit Kalamua est le premier monocouche destiné aux murs constitués de blocs de chanvre ou béton de chanvre. Composé de chaux hydraulique, de charges minérales, de pigments minéraux 100 % naturels et d’adjuvants facilitant sa mise en œuvre, cet enduit de finition est perméable à la vapeur d’eau. Il est classé A+, OC – CS I et répond à la norme 998-1. Il s’applique aussi bien en extérieur qu’en intérieur, sur supports neufs ou à rénover, à l’aide d’un sablon ou d’une machine à projeter.

Développé pour apporter un gain de temps aux professionnels, Kalamua se met en œuvre en deux passes, frais sur frais, sans aucun sous enduit au préalable. Sur la première passe de 8 à 10 mm d’épaisseur sont marouflés un treillis en fibres de verre 10 x 10 mm et des mouchoirs sur les points singuliers. La seconde passe, d’une épaisseur maximale de 10 mm, s’applique dès raffermissement de la première et jusqu’à 24 heures après. Pour l’aspect final, l’enduit peut être gratté, ou gratté et taloché à l’éponge.