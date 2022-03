K-Ryole lève 10,5 M€

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Services aux négoces Supprimer Logistique urbaine Supprimer La Plateforme du bâtiment Supprimer Kiloutou Supprimer France Supprimer Valider Valider

Cette levée de fonds doit permettre au concepteur de remorques et chariots électriques à destination des marchés de la logistique du dernier kilomètre doit lui permettre de renforcer ses forces commerciales et de développer sa nouvelle usine de Tonneins, dans le Lot-et-Garonne.

Connaissez-vous K-Ryole ? C’est une jeune société française qui fabrique et commercialise des remorques et des chariots électriques à destination des marchés de la logistique du dernier kilomètre, notamment pour le BTP. Elle compte déjà parmi ses clients acteurs du bâtiment come Bouygues Construction et Vinci mais aussi des distributeurs comme La Plateforme du bâtiment et Kiloutou. Et bien K-Ryole vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 10,5 Me auprès de Quadia, Bpifrance Investissement, IFPEN (via IFP Investissements), Edify, Aquiti (via le fonds NACO) et Ardev. L’objectif : financer son développement industriel dans sa nouvelle usine de Tonneins, dans le Lot-et-Garonne- et un plan commercial et marketing « ambitieux ».