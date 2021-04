K-Line revient à la lumière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer K-LINE Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

K-Line lance, en ce printemps 2021, une nouvelle campagne de publicité télévisée incitant les particuliers à faire entrer encore plus de lumière à l’intérieur de leur habitat.

« Chez K-Line, les fenêtres apportent 15 % de lumière en plus. Et la lumière offre tout le reste : bien-être, énergie, santé… » rappelle le message de la nouvelle campagne télévisée de K-Line.

Pour son troisième spot TV, signé par l’agence Brand Station et deux réalisatrices brésiliennes (Fridman Sisters), la marque du groupe Liébot a souhaité réaffirmer son positionnement : la fenêtre lumière. Plus de lumière, pour plus de bien-être. Un rayon de soleil qui vient éclairer la pièce, une maison gorgée de soleil, mais aussi des scènes de vie chaleureuses et vivantes, une musique moderne et entraînante, des couleurs chaudes, des acteurs jeunes. Ce nouveau spot donne un nouveau souffle à la campagne de notoriété de la marque.

Sur le rythme enthousiasmant de Let the sunshine in, mélodie désormais associée à la marque, ce film publicitaire est une véritable ode à la lumière, synonyme de bien-être, énergie et qualité de vie. Cette nouvelle publicité s’inscrit dans la nouvelle stratégie de marque de K-Line pour 2021, avec pour objectif de positionner la marque comme l’une des incontournables du secteur aux yeux du grand public tout en revendiquant sa position de leader sur le marché.

Diffusée pour la première fois le 28 mars, cette publicité sera à l’antenne jusqu’au 2 mai 2021, les vendredis, samedis et dimanches, à tout moment de la journée, sur TF1, France Télévision, et différentes chaînes du câble et par satellite.